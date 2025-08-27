В Словакии оценили возможный ответ Киеву на удары по «Дружбе»

Мариан Кери, глава комитета Национального совета по международным делам, заявил «Известиям», что действия Словакии в ответ на атаки на нефтепровод «Дружба» приводят к приостановке обязательств страны перед Европейским союзом (ЕС).

«Если бы я принимал решение, я бы остановил поставки электроэнергии. Но проблема в том, что есть указание Евросоюза о необходимости предоставления помощи Украине», — сказал он.

Венгрия заявила о причастности ЕС к атакам на нефтепровод Дружба

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не могла осуществить атаку на нефтепровод «Дружба» без согласия руководителей Евросоюза и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.