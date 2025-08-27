Уиткофф на этой неделе встретится с представителями Киева

Встреча специального посланника президента США по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа с представителями Украины состоится в ближайшие дни. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
По словам Уиткоффа, он встретится с представителями Украины на этой неделе в Нью-Йорке. Спецпосланник назвал эту встречу «очень серьезным сигналом».
Уиткофф подчеркнул, что Соединенные Штаты ежедневно поддерживают с Россией диалог по урегулированию украинского конфликта.
Уиткофф допустил встречу Путина и Зеленского
26 августа Уиткофф заявил, что США стремятся к завершению конфликта на Украине до конца этого года.
В этот же день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что рассчитывает завершить украинский конфликт «очень быстро», то же самое касается и ситуации в Газе. Глава Белого дома отметил, что поддерживать хорошие отношения с РФ и Китаем «намного лучше, чем не ладить» с этими государствами.
Ранее в США оценили усилия Трампа по достижению мира на Украине.