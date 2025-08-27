Президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники предпринимают попытки сделать невозможными любые мирные переговоры по украинскому кризису. Об этом заявил журналистам исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

«Пока же мы сталкиваемся лишь с попытками Зеленского и его сторонников подорвать дух Аляски и сделать абсолютно невозможными любые содержательные мирные переговоры украинскому кризису», — сказал он.

На прошлой неделе словацкое издание Slovo написало, что Великобритания и Евросоюз планируют сорвать попытки установить мир на Украине. Об этом сообщает словацкое издание Slovo. Там предположили, что у лидеров ЕС есть план сместить президента Украины Владимира Зеленского и назначить на его место посла Киева в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Трамп жестко ответил на слова Лаврова о нелегитимности Зеленского

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Украина может сорвать мирные переговоры с Россией. Вся политика Киева настроена на отрицание любых нормальных контактов с Москвой, отметил сенатор.

Ранее была названа страна, которая срывает переговоры России и США по Украине.