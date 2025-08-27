Полянский: Зеленский пытается сделать невозможными любые мирные переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники предпринимают попытки сделать невозможными любые мирные переговоры по украинскому кризису. Об этом заявил журналистам исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.
«Пока же мы сталкиваемся лишь с попытками Зеленского и его сторонников подорвать дух Аляски и сделать абсолютно невозможными любые содержательные мирные переговоры украинскому кризису», — сказал он.
На прошлой неделе словацкое издание Slovo написало, что Великобритания и Евросоюз планируют сорвать попытки установить мир на Украине. Об этом сообщает словацкое издание Slovo. Там предположили, что у лидеров ЕС есть план сместить президента Украины Владимира Зеленского и назначить на его место посла Киева в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Украина может сорвать мирные переговоры с Россией. Вся политика Киева настроена на отрицание любых нормальных контактов с Москвой, отметил сенатор.
