Трамп: Украина надеялась победить кого-то, кто в 15 раз больше неё

Президент США Дональд Трамп высказал критику в адрес Украины из-за её желания победить «кого-то, кто в 15 раз больше» неё.

«Украина думала, что она выиграет. Вы собираетесь победить кого-то, кто в 15 раз больше вас», — сказал политик.

При этом он подчеркнул, что бывший американский лидер Джо Байден не должен был допускать развития ситуации по такому сценарию и был обязан предотвратить эскалацию.

Ранее Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину. По его словам, этим занято НАТО.

Также он отметил, что вопрос о легитимности Владимира Зеленского неважен для урегулирования.