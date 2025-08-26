Политолог оценил шансы свержения Макрона

Юридических причин отстранить президента Франции Эммануэля Макрона от власти нет. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров.

Ранее партия «Непокорившаяся Франция» объявила о намерении 23 сентября внести на рассмотрение в парламент предложение об отставке Макрона.

Комментируя это, Федоров назвал данное заявление «популистским», поскольку политики понимают, что юридических причин свергнуть французского главу и выразить ему вотум недоверия нет. Однако, по его словам, используемый митингующими лозунг «Все блокируем» свидетельствует о недовольстве населения. В частности, их не устраивает то, что Макрон не может решить назревшие проблемы, а жизнь продолжает дорожать. Но даже при этом свержение президента Франции является очень сложным с точки зрения процессуальной процедуры, которая включает вмешательство конституционного совета и набор 60-70% голосов членов парламента, указал политолог.

«Свергнуть его очень тяжело и юридически, и процессуально. Это практически невозможно. Поэтому Макрон все время говорил, что он при любом раскладе будет дорабатывать до конца срока, то есть до 2027 года», — отметил Федоров.

В заключение он напомнил, что президент Франции уже дважды был главой страны, поэтому, согласно конституции, не сможет пойти на третий срок.