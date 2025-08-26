Ермак сообщил, сколько бригад Запад планирует отправить на Украину

Илья Родин

Главы государств и правительств западных стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», ведут дискуссии об отправке на Украину 4-5 бригад, рассказал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом пишет Financial Times.

Ермак сообщил, сколько бригад Запад планирует отправить на Украину
© РИА Новости

Напомним, что вопрос об отправке регулярных частей на Украину обсуждается на западных политических площадках на протяжении нескольких лет. Лидеры европейских стран высказываются о необходимости этой меры, обсуждают риски ее реализации.

Вместе с тем, большинство государств ЕС не желает посылать войска ни в ходе конфликта, ни после его завершения. В частности, от отправки войск отказались Польша и Греция.

«Обсуждения ведутся о примерно 4-5 европейских бригадах на местах, которые предоставит «коалиция желающих», плюс стратегических вспомогательных средствах из США», — отметил Ермак.

По его словам, встреча в Вашингтоне, которая прошла 18 августа, позволила внести ясность по вопросам, связанным с гарантиями безопасности и приобретением американских вооружений и военной техники посредством европейских финансовых инструментов.

Китай раскрыл свою позицию по отправке миротворцев на Украину

Глава офиса уточнил, что поддержка будет представлять собой совокупность военных, политических и экономических мер.

МИД РФ ранее неоднократно заявлял, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России. Вместе с тем, Москва допускает введение миротворческих сил, направленных Китаем, Индией и другими нейтральными государствами.