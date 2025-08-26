Ермак сообщил, сколько бригад Запад планирует отправить на Украину

Главы государств и правительств западных стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», ведут дискуссии об отправке на Украину 4-5 бригад, рассказал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом пишет Financial Times.

Напомним, что вопрос об отправке регулярных частей на Украину обсуждается на западных политических площадках на протяжении нескольких лет. Лидеры европейских стран высказываются о необходимости этой меры, обсуждают риски ее реализации.

Вместе с тем, большинство государств ЕС не желает посылать войска ни в ходе конфликта, ни после его завершения. В частности, от отправки войск отказались Польша и Греция.

«Обсуждения ведутся о примерно 4-5 европейских бригадах на местах, которые предоставит «коалиция желающих», плюс стратегических вспомогательных средствах из США», — отметил Ермак.

По его словам, встреча в Вашингтоне, которая прошла 18 августа, позволила внести ясность по вопросам, связанным с гарантиями безопасности и приобретением американских вооружений и военной техники посредством европейских финансовых инструментов.

Китай раскрыл свою позицию по отправке миротворцев на Украину

Глава офиса уточнил, что поддержка будет представлять собой совокупность военных, политических и экономических мер.

МИД РФ ранее неоднократно заявлял, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России. Вместе с тем, Москва допускает введение миротворческих сил, направленных Китаем, Индией и другими нейтральными государствами.