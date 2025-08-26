Трамп: Украина собиралась победить того, кто в 15 раз больше

Илья Родин

Вашингтон может ввести рестрикции за отказ от урегулирования не только против России, но и против Украины, заявил президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров. Об этом пишет «Парламентская газета».

© Global Look Press

Накануне Трамп сообщил, что США больше не тратят деньги на Украину. Сейчас, по его словам, все расходы на украинский конфликт легли на плечи союзников США по НАТО.

«[Владимир] Зеленский тоже не совсем невинен. Для танго нужны двое. Нужно, чтобы они [украинский лидер и президент России Владимир Путин] встретились», — отметил президент.

Кроме того, американский лидер выразил недоумение в связи с тем, что Киев намеревался нанести стратегическое поражение России.

«Украина думала, что она выиграет. Вы собираетесь победить кого-то, кто в 15 раз больше вас», — отметил Трамп.

Глава США подчеркнул, что его предшественник Джо Байден не должен был допустить конфликт.

Ранее американский лидер сообщил, что был уверен в том, что сможет легко и просто разрешить конфликт на Украине. Он добавил, что потом понял — кризис имеет «большую личностную подоплеку».