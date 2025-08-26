Трамп назвал главную ошибку Украины в конфликте с Россией

Вашингтон может ввести рестрикции за отказ от урегулирования не только против России, но и против Украины, заявил президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров. Об этом пишет «Парламентская газета».

Накануне Трамп сообщил, что США больше не тратят деньги на Украину. Сейчас, по его словам, все расходы на украинский конфликт легли на плечи союзников США по НАТО.

«[Владимир] Зеленский тоже не совсем невинен. Для танго нужны двое. Нужно, чтобы они [украинский лидер и президент России Владимир Путин] встретились», — отметил президент.

Кроме того, американский лидер выразил недоумение в связи с тем, что Киев намеревался нанести стратегическое поражение России.

«Украина думала, что она выиграет. Вы собираетесь победить кого-то, кто в 15 раз больше вас», — отметил Трамп.

Глава США подчеркнул, что его предшественник Джо Байден не должен был допустить конфликт.

Ранее американский лидер сообщил, что был уверен в том, что сможет легко и просто разрешить конфликт на Украине. Он добавил, что потом понял — кризис имеет «большую личностную подоплеку».