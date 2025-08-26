Трамп жестко ответил на слова Лаврова о нелегитимности Зеленского

Президент США Дональд Трамп резко прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о нелегитимности Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне глава МИД в беседе с журналистами телеканала NBC News отметил, что Москва готова встречаться с Зеленским, но когда дело дойдет до подписания юридических документов, у «всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным».

Лавров заметил, что согласно Конституции Украины, «Зеленский таковым на данный момент не является».

Путин высказался о легитимности Зеленского

Журналисты в ходе заседания кабинета американской администрации в Белом доме попросили спецпосланника президента США Стива Уиткоффа прокомментировать слова дипломата.

«Стив мог бы ответить, но я могу также ответить. Неважно, что они говорят. Все позируют. Это все чушь», — ответил Трамп вместо чиновника.

Президент также задал вопрос Уиткоффу, есть ли у него иной ответ. Тот заявил, что согласен с главой государства.