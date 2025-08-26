Порты Германии попросили 3 млрд евро на подготовку к войне

Центральный союз немецких портов (ZDS) обратился к министру обороны Германии Борису Писториусу с просьбой выделить средства из бюджета на оборону для подготовки к возможному военному конфликту, сообщает 360.ru со ссылкой на Logistik Heute.

В своем обращении союз подчеркнул, что морские порты, будучи ключевыми логистическими центрами, могут стать «первичной мишенью» в случае конфликта. ZDS отметил, что необходимо быть готовыми к такому сценарию, хотя все надеются, что война не наступит.

По оценкам союза, на подготовку и укрепление оборонительных мер потребуется около трех миллиардов евро. Эти средства планируется направить на создание площадок для большегрузного транспорта и модернизацию причальных стен.

В Германии заявили о подготовке к войне с Россией

ZDS предложил применить принцип двойного назначения, при котором инвестиции будут использоваться как для военных, так и для гражданских целей.

Ранее практически все влиятельные политические партии Германии высказались против отправки войск на Украину.