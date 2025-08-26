Президент Бразилии сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине

Конфликт на Украине подходит к концу, заявил президент Бразилии Лула да Силва. Его слова приводит Rai News.

Лула да Силва отметил, что лидеры России, Украины, США и Евросоюза «знают, до чего дойдёт этот конфликт».

«Они просто ждут момента, когда у них хватит смелости объявить о его окончании», — сказал он.

Трамп назвал главную ошибку Украины в конфликте с Россией

Ранее лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил надежду на «очень быстрое» урегулирование ситуации в секторе Газа и на Украине.