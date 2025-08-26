Британская газета The Guardian вновь привлекла внимание к фигуре Залужного. По мнению автора статьи, экс-главком представляет собой серьезную силу, способную бросить вызов президентству Зеленского. После ухода с поста в 2024 году Залужный занимает должность посла Украины в Великобритании.

© Московский Комсомолец

В политических кругах Киева его рассматривают как основного потенциального соперника Зеленского, несмотря на то, что он старательно избегает открытых политических выступлений и острых углов.

Залужный проявляет осмотрительность: поддерживает связь с военными, дозирует свое присутствие в медиапространстве и обещает воздерживаться от критики в адрес президента до окончания военных действий. Тем не менее, его высокий рейтинг и имидж военачальника делают его вероятным претендентом на лидерство в будущем.

Залужный признал Россию центром сосредоточения военной науки

По информации западного издания, в Киеве полагают, что генерал намеренно бережет силы, выжидая подходящего времени.

В администрации Зеленского официально отрицают наличие какой-либо политической борьбы, однако перспективы развития событий остаются неопределенными.