Трамп высказался об очень быстром завершении конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на «очень быстрое» урегулирование ситуации в секторе Газа, а также конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, американский лидер сделал ряд заявлений по международной повестке в ходе очередного заседания президентского кабинета в Белом доме.

«Никаких окончательных выводов нет, но, надеюсь, мы очень быстро разрешим проблемы, связанные с Газой, а также с Украиной и Россией», — пояснил Трамп.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уточнил, что администрация рассчитывает на урегулирование конфликтов на Украине, между Израилем и Ираном, а также в секторе Газа до конца текущего года.

Москва высказалась о повышении уровня делегаций на переговорах с Киевом

«Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС — в течение всей этой недели мы проводим встречи по всем этим трем конфликтам. И мы надеемся урегулировать их до конца текущего года», — отметил чиновник.

По его словам, американские должностные лица в последние недели обсуждают присоединение ряда исламских государств к так называемым «Авраамовым соглашениям», предполагающим нормализацию отношений с Израилем.