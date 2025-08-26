Трамп отреагировал на новости о помолвке Тейлор Свифт

Президент США Дональд Трамп пожелал удачи певице Тейлор Свифт и футболисту команды «Канзас Сити Чифс» Трэвису Келси, решившим пожениться. Об этом пишет Daily Mail.

Глава государства прокомментировал новость во время заседания кабинета министров в Белом доме. Он назвал Келси «отличным игроком и хорошим парнем», а Свифт — «потрясающим человеком».

«Я желаю им удачи», — сказал американский лидер.

26 августа Свифт опубликовала пост на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором рассказала о помолвке с Келси. Певица и спортсмен начали встречаться в 2023 году.

В сентябре 2024 года президент США опубликовал в социальных сетях пост со словами о ненависти к Тейлор Свифт. Это произошло в период предвыборной гонки — после того, как артистка поддержала кандидата в главы государства от Демократической партии Камалу Харрис.

16 мая текущего года Трамп написал на своей странице на платформе Truth Social, что смог снизить популярность Свифт своими постами в социальных сетях. По словам американского лидера, певица «перестала быть «горячей» после того, как он заявил о ненависти к ней.