Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Владимира Зеленского невиновным в ситуации, при которой явного движения к миру на Украине не видно.

«Зеленский тоже не является невиновным. Для танго нужны двое», — заявил Трамп, говоря об урегулировании конфликта на Украине.

Трамп высказался об очень быстром завершении конфликта на Украине

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Зеленскому нужно осознать, что у него больше нет возможностей продолжать конфликт с Россией.