Раскрыт тайный сговор Мелони и Макрона по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон заключили новый договор, который предполагает отправку на Украину итальянской армии и флота с целью проведения операций по разминированию территории и акваторий. Об этом сообщает La Repubblica, перевод статьи сделал портал «ИноСМИ».

Отмечается, что Рим отказался отправлять на Украину в рамках «коалиции желающих» миротворцев. Кроме того правительство Италии исключило возможность отправки своих военных в зону боевых действий, что стало камнем преткновения между Мелони и Макроном. При этом Рим выразил готовность присоединиться к коллективным усилиям по обеспечению безопасности Украины после заключения мирного договора между Киевом и Москвой.

«Ходят слухи о новом договоре между Мелони и Макроном. Несколько дней назад, как стало известно из надежных источников, правительство премьера Италии сообщило союзникам о готовности отправить на Украину армию и флот, чтобы провести обещанные операции по разминированию украинских территорий и акваторий», — говорится в тексте.

На готовность пойти на это сотрудничество, согласно информации La Repubblica, также указывают последние встречи между советниками по нацбезопасности, представителями Минобороны и генштабов стран союзников. Кроме того этот вопрос был поднят во время встречи глав МИД государств G7.