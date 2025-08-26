Глава МИД Венгрии, Петер Сийярто, выразил недовольство действиями оппозиционного мэра Будапешта, Гергея Карачоня, который организовал подсветку моста в сердце столицы цветами украинского флага.

Сийярто подчеркнул, что в тот же день президент Украины, Владимир Зеленский, использовал национальный праздник для новых угроз в адрес Венгрии и ее энергетической отрасли.

Министр также отметил, что праздничные мероприятия проходили и в Брюсселе, что, по его мнению, свидетельствует о том, что Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, фактически руководит не европейской, а "украинской комиссией".

Сийярто заявил, что ему было бы предпочтительнее, если бы самый старый мост Будапешта, перекинутый через Дунай, был постоянно освещен в национальные цвета Венгрии - красный, белый и зеленый.