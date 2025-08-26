Украина не может продолжать конфликт с Россией, президенту республики Владимиру Зеленскому стоит это признать и пойти на мирное соглашение. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Это Польша говорит Зеленскому, что с ним все кончено, поэтому ему лучше прекратить убийства и подписать мир», — прокомментировал Кошкович высказывание министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша о том, что Варшава не позволит Киеву вступить в Евросоюз до тех пор, пока не будут урегулированы все вопросы, связанные с Волынской резней.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что перед вступлением в ЕС Украине нужно признать Волынскую резню, а до тех пор Польша будет блокировать присоединение Киева к объединению.