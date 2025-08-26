Умер последняя любовь Жаклин Кеннеди

Владелец крупного алмазного бизнеса Морис Темпельсман, который был последней любовью бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди-Онассис, скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на его сына Леона.

По его словам, Темпельсман умер 23 августа в больнице на Манхэттене. Причиной его кончины стали осложнения после падения.

Темпельсман родился в Бельгии в 1929 году. В 1940 году его семья бежала в США, спасаясь от нацистов. В 1950-е годы он начал развивать алмазный бизнес, закупая драгоценные камни в Африке, а затем создал свою компанию Tempelsman Group. Через несколько лет в 1984 году Темпельсман приобрел крупнейшую компания на американском алмазном рынке Lazare Kaplan International.

Романтические отношения с вдовой президента США Джона Кеннеди Джеки у него начались в 1980-м году. Вместе они пробыли вплоть до смерти экс-первой леди Соединенных Штатов в 1994 году.