Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что считает нереалистичным сценарий, при котором Украина атаковала нефтепровод «Дружба» без согласования с Еврокомиссией. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что менее чем за три недели украинские вооруженные формирования трижды нанесли удары по трубопроводу «Дружба» — он используется для поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. Последняя атака произошла в ночь на 22 августа — после нее Будапешт и Братислава заявили о паузе в поставках.

«Очень сложно представить, чтобы этот вопрос [об ударах по нефтепроводу] не возник между [Владимиром] Зеленским и [главой ЕК Урсулой] фон дер Ляйен, а также другими европейскими лидерами», — отметил министр.

По его словам, Зеленский постоянно общается с руководством ЕК, с рядом западных лидеров, ежедневно рассказывает о своих беседах и встречах в соцсетях.

«Я считаю нереалистичным, чтобы этот вопрос [об атаке по «Дружбе»] не возник между ними. Очень трудно представить, чтобы они не обсудили это хотя бы в нескольких предложениях», — подчеркнул Сийярто.

По его словам, ЕК в начале года дала письменные гарантии, что обязуется защищать критическую для энергоснабжения стран Евросоюза инфраструктуру от атак со стороны государств, не входящих в сообщество.

Вместе с тем, заметил глава МИД, после трех обстрелов нефтепровода со стороны ВСУ в течение короткого времени Брюссель «не проронил ни слова».

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» были согласованы с Евросоюзом.

«По поводу «Дружбы» возмущается Венгрия. Глава киевского режима над ними откровенно издевался, когда они били по нефтепроводу, через который поставляется нефть в Словакию, Венгрию. Это, наверное, согласовано с Евросоюзом, Брюсселем и так далее. То есть Украина пускается во все тяжкие», — заметил аналитик.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, в свою очередь, что удары украинской армии по «Дружбе» следует классифицировать как терроризм.