МИД Венгрии обратился к Украине с призывом

Украина должна перестать втягивать Венгрию в военный конфликт с Россией. С таким призывом выступил венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто в своем аккаунте социальной сети Х.

«Это не наша война! Мы не несем за нее ответственность, не мы ее начинали, мы также в ней не участвовали. Перестаньте нас провоцировать, перестаньте рисковать нашей энергетической безопасностью и перестаньте пытаться втянуть Венгрию в свою войну!» — написал дипломат в ответном сообщении главе МИД Украины Андрею Сибиге.

Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия запретила въезд в страну и Шенгенскую зону командиру Вооруженных сил Украины (ВСУ), ответственному за атаку на нефтепровод «Дружба».

Командующий ВСУ предложил главе МИД Венгрии засунуть санкции в задницу

Национальное управление по вопросам иммиграции республики подтвердило личность украинского военнослужащего, осуществившего удары по «Дружбе». Им оказался командир ВСУ Роберт Бровди, который является этническим венгром из Закарпатья.