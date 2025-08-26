Президент Финляндии раскрыл местонахождение тех, кто может «склонить» Россию к миру

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что те, кто могут «склонить» президента России Владимира Путина к миру на Украине, находятся не на Западе, а на Востоке, поэтому необходимо ввести пошлины против стран, торгующих с Москвой. Его слова приводит Yle.

Стубб выразил надежду, что терпение президента США Дональда Трампа в отношении России скоро иссякнет. Финский лидер полагает, что Россию можно склонить к завершению конфликта лишь новыми санкциями и пошлинами против тех, кто продолжает с ней торговое взаимодействие.

«Единственные, кто могут склонить Путина к миру, находятся скорее на Востоке, чем на Западе», — сказал Стубб.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил ужесточением антироссийских санкций, если в ближайшее время не состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Мерца, если встреча Путина с Зеленским не состоится, то «потребуется еще большее давление» на РФ.