Лукашенко ответил Трампу на предложение о политзаключенных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на предложение главы Белого дома Дональда Трампа об освобождении политзаключенных. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Согласно информации издания, Лукашенко готов освободить политзаключенных в обмен на смягчение американских санкций — снятии ограничений с авиакомпании «Белавиа» и производителя удобрений «Беларуськалий». Взамен Лукашенко пообещал освободить «большое количество» заключенных. Как сообщает газета, речь может идти о 1,3 тысячи человек.

«Лукашенко в настоящее время ведет предварительные переговоры с американской дипломатией об освобождении “большего количества” заключенных, которые могут быть вывезены в одну из стран ЕС», — сообщает издание.

Ранее Лукашенко поделился деталями своего разговора с Трампом.