FT: США изменили позицию в сфере помощи Украине

Соединенные Штаты готовы поддержать европейские гарантии безопасности для Украины, согласны предоставить разведданные, командование и управление после прекращения боевых действий. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Журналисты напомнили, что с инициативой о предоставлении Украине гарантий безопасности выступила так называемая «коалиция желающих» — объединение стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на украинской территории.

Собеседник издания отметил, что Вашингтон может принять участие в возглавляемой странами ЕС программе развития системы противовоздушной обороны Украины.

Источник обратил внимание, что Пентагон уже поставляет ВСУ комплексы Patriot и ракеты для них, но будущая поддержка предположительно будет включать в себя американскую авиацию, логистику и наземные радары, поддерживающие и обеспечивающие бесполетную зону и воздушный щит для Украины, контролируемый Европой.

Трамп решил прекратить финансирование Украины

Автор статьи пояснил, что готовность США поддержать европейские силы безопасности говорит о «существенном сдвиге» в позиции администрации Дональда Трампа, которая ранее категорически исключала любое участие в защите Украины после прекращения боевых действий.

По его данным, решение Вашингтона воодушевило европейских чиновников. Вместе с тем, в Европе допускают, что оно так и не будет реализовано.