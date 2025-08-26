Зеленский анонсировал переговоры по площадке для саммита России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Турцией, Европой и странами Ближнего Востока по поводу предоставления площадки для саммита Москвы и Киева. Об этом украинский лидер заявил во время вечернего обращения в Telegram.

«На неделе будут контакты с Турцией, будут контакты со странами Залива, со странами Европы, которые могут быть площадками для разговора с россиянами», — анонсировал предстоящие события Зеленский.

Он добавил, что Украина стремится сделать все для урегулирования конфликта.

Ранее Зеленский анонсировал новые встречи с представителями Европы и США по гарантиям безопасности. Кроме того, он провел совещание с военным командованием страны, на котором рассказал о ходе работы с «коалицией желающих».