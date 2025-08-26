Президент США Дональд Трамп отметил, что теперь американские союзники по НАТО несут все расходы по конфликту, а Вашингтон ограничивается лишь поставками оружия и техники.

Дональд Трамп заявил, что вся финансовая нагрузка из-за конфликта на Украине легла на союзников по НАТО, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что США занимаются только поставками вооружений и стремятся к прекращению боевых действий.

«Они финансируют всю войну, мы же не финансируем ничего», – заявил он о европейских странах, входящих в блок НАТО.

По словам бывшего американского лидера, США продают военную технику союзникам на миллионы и миллиарды долларов. Среди таких поставок он особо выделил комплексы Patriot. Трамп отметил, что оборонные заводы в стране удваивают и утраивают объемы производства.

Трамп добавил, что американская военная продукция остается «лучшей в мире», и европейские союзники предпочитают приобретать именно ее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни заявил о скорых поставках дронов, боеприпасов и бронетехники вооруженным силам Украины на сумму более 1 млрд долларов. Норвегия и Германия решили оплатить поставку двух зенитно-ракетных комплексов Patriot с полным боекомплектом для Украины, а отправка техники произойдет из Германии.