Трамп решил прекратить финансирование Украины

США больше не будут участвовать в финансировании Украины. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме, трансляция доступна на YouTube.

«Я хочу подчеркнуть, что мы больше не участвуем в финансировании Украины, но мы участвуем в попытках остановить войну», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что США продают дружественным странам-членам НАТО ракеты и военное оборудование «на миллиарды долларов».

