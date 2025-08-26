Власти Испании признали одну из крупнейших катастроф последних десятилетий

В Испании природные пожары, как заявил глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка, стали одной из крупнейших природных катастроф за последние десятилетия.

Министр отметил, что за последние недели огонь уничтожил свыше 350 тысяч га леса. Из-за лесных пожаров погибли четыре человека.

Для борьбы со стихией правительство, как заверил глава испанского ведомства, задействовало "все возможные способы". Во вторник кабмин одобрил дополнительные меры для ускорения предоставления помощи пострадавшим.

Сразу 48 человек задержаны по подозрению в поджогах лесов

На неделе ситуация с лесными пожарами улучшилась, пожарным удалось остановить их распространение.