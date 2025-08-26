Президент Чехии оценил инициативу Трампа по Украине

Инициатива президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта важна, однако пока рано думать, что мир в стране достижим. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает Чешское информационное агентство (ČTK).

«По словам президента Петра Павла, инициатива президента США Дональда Трампа в переговорах по Украине представляет собой важный сдвиг. Однако он считает преждевременным полагать, что мир достижим», — приводит агентство слова чешского лидера.

Он добавил, что в мире сейчас формируется «коалиция авторитарных стран», которые заинтересованы в изменении международного порядка и защите своих интересов.

В Чехии раскрыли, что Трамп приготовил Зеленскому

Ранее Петр Павел назвал возможным размещение на Украине чешских миротворцев после достижения соглашения о мирном урегулировании конфликта.