Бывший помощник Трампа раскрыл секретные данные о НАТО и КНДР

Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон раскрыл в опубликованной им книге секретные данные о НАТО, Венесуэле, КНДР, Турции. Об этом заявил старший советник американского лидера по торговле и производству Питер Наварро в статье для The Hill.

Мемуары Болтона «Комната, где это произошло» вышли в 2020 году. По словам Наварро, Болтон «извлек выгоду из секретов Америки».

Например, он рассказал о конфиденциальных обсуждениях в США того, как ослабить контроль президента Венесуэлы Николаса Мадуро, раскрыл сведения о контактах между Вашингтоном и Анкарой, изложил стратегию переговоров США с лидером КНДР Ким Чен Ыном и консультаций с Южной Кореей, а также раскрыл рекомендации и опасения Великобритании, Франции и других партнеров по НАТО, высказанные на закрытых консультациях.

Ранее Болтон резко раскритиковал политику Трампа по Украине. Он отметил, что его стратегия по урегулированию конфликта совершенно непоследовательна и лишь отдаляет достижение мира.