Раскрыт возможный ответ Орбана на шантаж Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на шантаж со стороны Владимира Зеленского может перекрыть часть транспортных путей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, Орбан имеет «не так много рычагов давления на Украину».

«Он может перекрыть транспортные пути, и тогда поставки будут идти напрямую через Польшу, не через Венгрию. Это сложно, проблемно, но не катастрофично», — добавил Журавлев.

Орбан предупредил Зеленского о последствиях угроз в адрес Венгрии

Также политолог считает, что Орбан может обратиться за поддержкой к президенту США Дональду Трампу, однако Зеленского уже не сильно волнует неудовольствие американского главы. Особого эффекта не возымеют и санкции против Киева, поскольку Будапешту просто нет против чего их вводить, заключил Журавлев.