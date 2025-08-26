В Дании не исключили признания Палестины как государства
В Дании не исключили признания Палестины как государства, но назвали для этого условие. Подробности привело агентство Рейтер.
По словам премьера Дании Метте Фредериксен, страна готова признать Палестину как государство, но при условии уверенности в том, что это государство будет демократическим.
Ранее Метте Фредериксен уже заявляла, что в Дании не готовы признать палестинское государство, так как движение ХАМАС контролирует большую часть сектора Газа.
При этом, палестинское государство признают 147 стран, в том числе Россия, Армения, Норвегия, Исландия и Испания.