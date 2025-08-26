Премьер Словакии выразил недоумение из-за одного действия Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не понимает смысл атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтепровод «Дружба», по которому российские энергоресурсы поставляются в его страну.

Слова политика приводит ТАСС.

«Мы не понимаем [смысл] атак на нефтяную инфраструктуру, которая серьезно затрагивает нашу республику», — сказал он.

26 августа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский шантажирует венгерские власти и открыто угрожает стране. По словам Орбана, Украина признала, что наносит удар по «Дружбе» из-за нежелания Будапешта поддержать ее вступление в Евросоюз.

Ранее, 24 августа, Зеленский пошутил об украинских ударах по нефтепроводу «Дружба», в том числе об атаке на нефтеперекачивающую станцию в Брянской области 22 августа.