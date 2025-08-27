На Украине нашли несостыковки в постановлении о выезде за границу мужчин до 22 лет

Кабмин Украины заявил о принятии постановления, которым разрешит выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно, однако из текста документа следует, что в 22 года пересечь границу уже невозможно. Текст постановления в своем Telegram-канале опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Пересекать границу могут люди от 18 до 21 года включительно. С 22 лет уже нельзя выехать. Даже тут обманули людей. Обещали 22 года. Сделали 21 год. Это власть лжецов», — написал депутат.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство республики 26 августа обновит правила выезда за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Он подчеркнул, что украинское правительство согласовало необходимые детали с военнослужащими, и в ближайшее время возможности по пересечению границы должны заработать.

До этого в Верховную раду Украины внесли законопроект о разрешении выезда за границу мужчинам младше 24 лет. При этом Зеленский предлагал правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет. При этом он допустил, что кабмин может не одобрить его инициативу.