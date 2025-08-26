Пока вы не уснули: угрозы Мерца России и уступки Индии в вопросе нефти РФ

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Мерц пригрозил России

Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил ужесточение санкций против России, если встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится в ближайшие две недели.

СМИ: Индия пошла на уступки в вопросе российской нефти

Индийские НПЗ планируют в ближайшие месяцы сократить закупки российской нефти с 1,8 до 1,4–1,6 млн баррелей в сутки на фоне давления США и роста тарифов, пишут обозреватели Ракеш Шарма и Юнчан Чин в статье для Bloomberg.

Шоколад может вырасти в цене и сравняться с черной икрой

Вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова поделилась прогнозом о стоимости шоколада в обозримом будущем. По ее словам, из-за скромных урожаев какао в Западной Африке цены на шоколад уже активно растут, передает «Говорит Москва».

Ученый раскрыл, как скоро «остынет» Солнце

Со временем Солнце, как и прочие звезды, начнет остывать. Но не стоит волноваться заранее, заявил в беседе с kp.ru радиоастроном, заместитель директора Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), разработчик гелиографа Сергей Лесовой.

Россияне стали чаще брать автокредиты. Список регионов-лидеров в июле 2025 года

Июль стал рекордным месяцем в 2025 году не только по продажам новых и подержанных автомобилей в России. За один месяц объём выданных автокредитов увеличился на 10,5% — с 88,9 до 98,3 тысяч, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Двое альпинистов погибли на пике Победы: перед смертью они встретили Наговицыну

На пике Победы в Киргизии погибли два альпиниста из Ирана. Перед трагическим исходом они встретили россиянку Наталью Наговицыну, которая в тот момент была только в процессе подъема на гору, сообщает Shot.

Названы последствия атаки ВСУ на Ленинградскую область

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что обломки украинских беспилотников упали в деревне Загорье. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Они страшнее и опаснее»: пророчество Михалкова сбывается со страшной скоростью

Пророчество режиссера Никиты Михалкова сбывается со страшной скоростью. Как сообщает «Царьград», еще 11 лет назад в своей авторской передаче он произнес монолог, который мог показаться лишь эмоциональным всплеском, но на самом деле публично раскрывал «матрицу цивилизационной войны против России».

Мартиросян неожиданно покинул совместный с Галустяном бизнес

Telegram-канал «Звездач» сообщил, что телепродюсер Гарик Мартиросян вышел из совместного бизнеса с комиком Михаилом Галустяном. По данным канала, речь идет о продюсерском центре.

Sollers нашёл способ избежать перехода на четырёхдневку

Российская автомобилестроительная компания «Соллерс» не собирается переходить на четырёхдневную рабочую неделю. Об этом рассказала заместитель гендиректора фирмы Зоя Каика.

