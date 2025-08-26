Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не вступит в Евросоюз (ЕС), пока не будут урегулированы все вопросы, связанные с Волынской резней.

Если «не проведут эксгумацию и не увековечат память», то, по словам польского министра, которые приводит Ruptly, у Украины нет шансов на вступление в ЕС.

Вопросы трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям националистов времен ОУН-УПА (запрещенные в России экстремистские организации) остаются сложнейшими в отношениях Варшавы и Киева. Массовые убийства, по версии польской стороны, совершались с 1939 по 1945 годы сторонниками ОУН-УПА* в отношении населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств республики.

* Запрещенные в России экстремистские организации