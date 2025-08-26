Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается полностью отказаться от поддержки Украины и ждет необходимого предлога, чтобы сделать это официально, заявил в интервью Parlamentní listy чешский политолог Петр Друлак.

Соответствующим образом он ответил на вопрос журналиста о том, готова ли будет американская сторона отказаться от урегулирования украинского конфликта.

«Несомненно. Дональд Трамп уже плюнул. Теперь он ищет способ отстраниться», - поделился своей точкой зрения собеседник издания.

По мнению эксперта, с Украиной и главой киевского режима Владимиром Зеленским покончено, вопрос времени, когда это станет абсолютно ясно. По словам аналитика, счет идет на месяцы.

Друлак указал на то, что хозяин Белого дома ждет краха киевского режима, чтобы официально отойти от конфликта.

25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не тратит деньги на конфликт на Украине.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретились 15 августа в Анкоридже. По итогам переговоров глава российского государства и хозяин Белого дома выразили готовность работать над завершением украинского конфликта.