Политолог Сергей Федоров в разговоре с Рамблером объяснил инициативу основателя левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона об отрешении Эмманюэля Макрона от власти и оценил вероятность вынесения импичмента действующему французскому президенту.

Ранее Меланшон заявил, что 23 сентября левая оппозиция в парламенте Франции намерена вновь запустить процедуру отставки Макрона в случае, если правительство Франсуа Байру не получит доверия депутатов на голосовании 8 сентября. По словам Меланшона, такой шаг необходим для того, чтобы помешать главе государства назначить очередного премьер-министра, который продолжит проводить его политику, приведшую к нынешней ситуации.

Данная инициатива связана с тем, что Меланшон готовится к массовым выступлениям французов против правительства страны, против предлагаемого им бюджета. Этот бюджет предполагает экономию порядка 44 млрд евро, а это может ударить по наиболее незащищенным слоям населения Франции, снизить уровень покупательной способности и так далее. В связи с этим во Франции на 10 сентября запланированы, что называется, массовые выступления трудящихся. Соответствующее движение «сентябристов» возглавляет Меланшон и его партия. И цель Меланшона как лидера крайне левых – это и свержение правительства, и отставка Макрона. Сергей Федоров Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН

Нынешняя политика действующего президента Франции не вызывает доверия у большинства жителей страны, подчеркнул эксперт.

«Многие граждане Франции просто ненавидят Макрона. Они считают дни и месяцы до того момента, как Макрон уйдет с политической арены. При этом срок его полномочий закончится только в 2027 году», - отметил специалист.

По словам Федорова, в обозримой перспективе отрешение Макрона от власти во Франции маловероятно.

«Если к инициативе Меланшона присоединятся крайне правые в лице «Национального объединения» Марин Ле Пен, то вместе они еще смогут попытаться вынести вотум недоверия правительству. Но задача отстранить Макрона от власти практически нереализуема, ведь соответствующая процедура является очень сложной с юридической точки зрения. Для этого необходимо, чтобы решение поддержало более двух третей депутатов обеих палат парламента. Кроме того, решение должен поддержать суд. И такой сценарий крайне маловероятен, ведь у крайне правых и у крайне левых нет большинства в Сенате для отстранения Макрона. Там преобладают правые партии», - отметил Федоров.

