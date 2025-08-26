Польскую делегацию не пригласили на встречу лидеров ряда европейских стран с президентом США Дональдом Трампом из-за контрпродуктивной и антироссийской позиции Варшавы, рассказал порталу Myśl Polska профессор Влодзимеж Батог.

Встреча главы США с лидерами Франции, Германии, Великобритании, Италии прошла 18 августа в Белом доме. Стороны обсудили надёжные гарантии безопасности для Украины.

«Наша страна занимает слишком антироссийскую позицию и недостаточно опытна во внешней политике, поэтому польская сторона отсутствовала на переговорах», — отметил Батог.

Профессор напомнил, что перед встречей в Белом доме Трамп провел переговоры с польским лидером Каролем Навроцким, который продемонстрировал «ярую антироссийскую позицию» и стремление к жестким мерам против России.

