Нежелание Трампа приглашать Польшу на встречу в Белом доме объяснили

Президент США Дональд Трамп не пригласил делегацию из Польши в Белый дом из-за ее антироссийской политики.

Об этом пишет польский журнал Myśl Polska.

«Наша страна занимает слишком антироссийскую позицию и недостаточно опытна во внешней политике, поэтому польская сторона отсутствовала на переговорах», — объяснил в интервью изданию профессор Влодзимеж Батог.

Ранее главу МИД Польши Радослава Сикорского обвинили в отсутствии польской делегации на встрече президента Украины Владимира Зеленского и Трампа в Вашингтоне при участии ряда европейских лидеров.