Американцы высказались об инициативе Трампа по Украине

Более 65 процентов опрошенных американцев одобряют мирные усилия президента США Дональда Трампа по Украине. На это указывают результаты опроса Harvard CAPS-Harris.

По результатам исследования, 66 процентов респондентов поддерживают усилия Трампа по прекращению конфликта на Украине. Кроме того, 52 процента заявили, что удовлетворены тем, как глава Белого дома ведет переговоры по этому вопросу.

По мнению 57 процентов участников исследования, американский лидер заслуживает доверие за ведение переговоров вне зависимости от их результатов. Около 60 процентов респондентов отметили, что экс-президент США Джо Байден не смог организовать подобные встречи с мировыми лидерами.

Ранее стало известно, что рейтинг одобрения американцами работы Трампа резко вырос после его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.