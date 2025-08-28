Турция готова содействовать проведению переговоров России и Украины на высоком уровне. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, передает Reuters.

На фоне продолжающегося переговорного процесса заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов высказал мнение, что прорывных и быстрых решений в рамках урегулирования конфликта на Украине ждать не стоит. Он отметил, что небольшой прогресс возможен, но только при выполнении одного условия. Речь идет о согласии Киева на работу в рамках специализированных групп, создать которые Москва предложила на последней встрече.

Стало известно, как Нетаньяху отомстил Эрдогану

В свою очередь Зеленский заявлял, что Турция, страны Персидского залива или европейские страны могут организовать следующий раунд переговоров с Россией.