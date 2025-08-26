Российский политолог дал неожиданную характеристику Зеленскому

Политолог сказал: "Виктор Орбан ориентируется на так называемую больше национально ориентированную элиту, которую представляют Дональд Трамп и другие соответственно.

Огрызание Зеленского – это позиция, которую называет сам американский президент транснациональной-финансовой элитой. Понятно, что никаких рычагов того, чтобы изменить поставки нефти, создать реальные сбои у Зеленского нет."

Мамычев резюмировал: "Поэтому это такие политические реплики имени Зеленского. Зеленскому в любом случае придется отвечать, рано или поздно. Поэтому тут такая же ситуация, когда ты уже стоишь перед обрывом, можно произносить любые речи, ничего не страшно. Поэтому Зеленский сейчас действует больше как шоумен".