Политолог Владимир Скачко заявил, что Евросоюз готовит «свержение» премьера Венгрии Виктора Орбана с помощью Владимира Зеленского. Об этом Скачко рассказал «Аргументам и фактам».

В Будапеште неоднократно критиковали украинские удары по нефтепроводу «Дружба», ведущему в Венгрию. Восемнадцатого августа венгерские власти в очередной раз объявили об остановке поставок нефти из-за атак Украины. Вслед за Венгрией российская нефть перестала поступать в Словакию.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал атаку ВСУ «возмутительным ударом по энергетической безопасности» страны. Он заявил, что Киев пытается втянуть Будапешт в украинский конфликт. Сийярто подчеркнул, что Венгрия будет «держаться в стороне», пока у власти находится нынешнее правительство.

Двадцатого августа поставки нефти возобновились. Сийярто потребовал от Украины «оставить Венгрию в покое», а 22 августа сообщил о новой атаке на трубопровод и остановке поставок. Комментируя атаки, Зеленский заявил, что в Киеве всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, и сейчас «существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии».

«Зеленский действует так, чувствуя поддержку со стороны остальных стран ЕС. Таким образом он пытается сделать Венгрию более уступчивой», - так это прокомментировал Скачко.

Он отметил, что в результате атак по нефтепроводу Венгрия может понести экономические потери. Для Орбана, готовящегося к выборам 2026 года, это невыгодно.