Новое расследование диверсий на "Северных потоках" связано с планом Запада лишить главу киевского режима Владимира Зеленского власти, пишет InfoBRICS.

«Начало расследования служит более масштабной политической цели — лишения Зеленского власти», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

Обозреватель издания отметил, что страны Запада могут хотеть заменить главу киевского режима ради возможности вести с Российской Федерацией переговоры, поскольку на Украине запретили на законодательном уровне вести их с Москвой.

Кто взорвал «Северный поток»: 4 версии

Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. ФРГ, Дания и Швеция допустили диверсии. По информации оператора Nord Stream AG, разрушения носят беспрецедентный характер, оценить сроки ремонта не представляется возможным. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма, российская сторона не раз запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получала.