ЕК: страны ЕС обязаны обеспечивать украинских беженцев до марта 2027 года

В Еврокомиссии во вторник, 26 августа, заявили, что страны Европейского союза обязаны обеспечивать украинских беженцев до марта 2027 года в соответствии с механизмом временной защиты.

Размеры и формы поддержки государства устанавливают самостоятельно.

— Мы видели проект закона, но не комментируем проекты. В целом, механизм временной защиты был продлен до марта 2027 года, и страны обязаны обеспечивать украинских беженцев, — цитирует представителя ЕК Маркуса Ламмера РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал вето президента Польши Кароля Навроцкого на закон о соцвыплатах и медобеспечении неработающих граждан Украины в стране. Тогда польский лидер сообщил, что законопроект не предусматривал ограничение выплаты пособия на детей.

Президент Польши также предложил в рамках местного законодательства уравнять бандеровскую и фашистскую символики. Однако, по его словам, польские власти продолжат поддерживать Украину и ее граждан во время конфликта.

Позже в СМИ появилась информация, что инициативы Варшавы по запрету украинской националистической символики потребуют адекватного ответа от Киева.