Журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев считает, что ЕС прощает «наглое» поведение Владимира Зеленского и украинских чиновников, так как Киев играет важную роль во внутренней политике Брюсселя. Об этом Латышев рассказал в своей статье для «Царьграда».

Выступая в День независимости Украины, Зеленский заявил, что Украина не «бедная родственница», а сильная союзница. По его словам, Киев не ждет жестов доброй воли, «не просит, а предлагает» - союзничество, партнерство, опыт и «передовые оборонные технологии». Также Зеленский назвал ВСУ «лучшей армией Европы».

По мнению Латышева, Зеленский делает такие заявления, так как ЕС использует украинский кризис для «объединения Европы путем искусственного нагнетания страха перед Россией». Автор статьи считает, что Брюссель таким способом подводит европейцев к мысли об отказе от национальных интересов ради превращения ЕС в «супергосударство».

Также Латышев заявил, что Брюссель доверил Украине миссию «кошмарить диссидентов» Евросоюза - Венгрию и Словакию. Автор подчеркнул, что против этих стран Украина ведет гибридную войну.

Латышев добавил, что Брюссель возложил на Киев «миссию воевать до последнего украинца», чтобы под предлогом военной помощи ВСУ и укрепления собственной безопасности провести милитаризацию ЕС.

По мнению автора статьи, в интересах Брюсселя Украина может «обкатывать методы подавления собственного населения» и «деспотического управления страной». Еще одной возможной миссией украинцев Латышев назвал выполнение «полицейских функций» в ЕС. Он считает, что это может быть сделано через «активизацию» находящихся в Европе беженцев. Он предположил, что им могут поручить «расправляться с оппозиционными нынешней власти демократическими активистами».