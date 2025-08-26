Трампу посоветовали применить против России «его самую эффективную стратегию»
Президент США Дональд Трамп может добиться мира на Украине, применив против России свою «самую эффективную стратегию», которую он ранее уже использовал против других стран с увеличением давления. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Издание приводит заявление Дональда Трампа о том, что предыдущая администрация Джо Байдена позволяла Украине только защищаться, а не атаковать. Это могло быть намеком на то, что США разрешат наносить ВСУ удары вглубь территории России, пишет WSJ.
«Критика г-на Трампа явно намекала на то, что США теперь могут снять перчатки и позволить Украине использовать больше американских ракет большой дальности для поражения большего количества целей в глубине России. Такое предупреждение может оказать давление на г-на Путина и заставить его сесть за стол переговоров, если Россия сочтет его обоснованным», — говорится в тексте.
По мнению авторов, на текущем этапе Трамп мог бы заявить, что пытался склонить Россию к миру, но эта попытка провалилась.
«Следующая стратегия, которая сработала для Трампа в других частях мира, называется «максимальным давлением». Чтобы положить конец войне, Трамп должен убедить Путина, что цена ее продолжения слишком высока», — пишет газета.
До этого сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в список террористов) заявил, что Дональд Трамп якобы хочет отменить запрет на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России.