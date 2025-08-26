Президент США Дональд Трамп может добиться мира на Украине, применив против России свою «самую эффективную стратегию», которую он ранее уже использовал против других стран с увеличением давления. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Издание приводит заявление Дональда Трампа о том, что предыдущая администрация Джо Байдена позволяла Украине только защищаться, а не атаковать. Это могло быть намеком на то, что США разрешат наносить ВСУ удары вглубь территории России, пишет WSJ.

«Критика г-на Трампа явно намекала на то, что США теперь могут снять перчатки и позволить Украине использовать больше американских ракет большой дальности для поражения большего количества целей в глубине России. Такое предупреждение может оказать давление на г-на Путина и заставить его сесть за стол переговоров, если Россия сочтет его обоснованным», — говорится в тексте.

По мнению авторов, на текущем этапе Трамп мог бы заявить, что пытался склонить Россию к миру, но эта попытка провалилась.

«Следующая стратегия, которая сработала для Трампа в других частях мира, называется «максимальным давлением». Чтобы положить конец войне, Трамп должен убедить Путина, что цена ее продолжения слишком высока», — пишет газета.

До этого сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в список террористов) заявил, что Дональд Трамп якобы хочет отменить запрет на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России.