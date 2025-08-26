Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Владимиру Зеленскому стоит опасаться агентов британских спецслужб, которым могут поручить «убрать» его. Об этом Колесник рассказал порталу NEWS.ru.

Депутат подчеркнул, что судьбу Зеленского решат западные страны. В то же время Колесник допустил, что расправиться с Зеленским могут украинские националисты.

«Зеленский всех должен бояться, включая свою охрану, состоящую из агентов британских спецслужб. <…> Команда из-за рубежа может прийти, националисты получают деньги из одного кошелька», - заявил Колесник.

Ранее британский историк, профессор Оксфордского университета Тимоти Гартон-Эш сообщил, что Зеленским недовольны в его собственном окружении. По словам историка, причиной стали нереалистичные обещания, которые давал Зеленский, включая получение контроля над Крымом.

«Начинает мешать»: Зеленскому передали «черную метку»

Гартон-Эш отмечал, что потери Украины продолжают расти, а Россия продвигается вперед. Один из украинских майоров рассказал историку, что настроение в ВСУ сейчас «нехорошее».