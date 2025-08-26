Глава МИД Германии обратился к Путину

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что российский лидер Владимир Путин должен продемонстрировать миру свою готовность остановить конфликт на Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х по итогам переговоров с главами МИД стран ЕС и госсекретарем США Марко Рубио.

«[Президент России Владимир] Путин должен доказать миру, что он, наконец, готов положить конец своей войне против Украины. Мы едины во мнении: Украине нужны гарантии безопасности. Давление на Россию должно быть усилено», — заявил Вадефуль.

До этого глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева к переговорам Владимира Путина и Владимира Зеленского в любом месте и различных форматах. При этом гарантии безопасности для украинской стороны должны быть «конкретными, юридически обязывающими и эффективными», подчеркнул он. По словам дипломата, основной приоритет — это укрепление ВСУ. В случае если Москва отвергнет «конструктивные шаги к миру», ей придется столкнуться с последствиями, пригрозил Сибига.