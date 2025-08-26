Решение американского президента Дональда Трампа по созданию постоянных сил быстрого реагирования на беспорядки в США связано с радикализацией части американской Демпартии и ее планами устроить в стране массовые беспорядки и акции неповиновения. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог Александр Каргин.

Ранее Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету привести Национальную гвардию в состояние полной готовности к оперативной реакции на возможные беспорядки. Глава государства также настоятельно рекомендовал создать постоянно действующее подразделение для оперативной переброски в любую точку Соединенных Штатов в случае необходимости.

Создание сил быстрого реагирования на беспорядки – это элемент противостояния Трампа с радикальными левыми демократами в США. Сейчас мы видим, что представляющие Демпартию радикальные силы могут прийти к власти в целом ряде американских мегаполисов. Прежде всего, тут речь идет о Нью-Йорке и Миннеаполисе. Вместе с тем радикальные левые силы Демпартии не скрывают, что собираются устраивать в США массовые беспорядки и акции неповиновения. В ходе протестов будут использоваться антитрампистские, антикапиталистические и даже антиизраильские лозунги. То есть эти силы попытаются «раскачать» страну. А Трампу этого не нужно, при этом у него есть опыт противодействия подобным ситуациям. К примеру, он уже вводил Национальную гвардию в Вашингтон, после чего в там резко упал уровень преступности. Кроме того, он вводил Национальную гвардию в Лос-Анджелес для подавления беспорядков. Так что у Трампа есть соответствующий опыт, и в дальнейшем он пойдет по пути подавления беспорядков. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Формирование Трампом сил быстрого реагирования на беспорядки в США не остановит представителей ультралевого крыла Демократической партии от реализации их планов, подчеркнул эксперт.

«Они являются частью Демпартии, но во многом действуют самостоятельно. Так что в дальнейшем сами они не остановятся, однако, скорее всего, их сможет остановить то силовое давление, которое будет оказывать Трамп в случае протестов», - отметил специалист.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ об уголовной ответственности за сожжение американского флага.